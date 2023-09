Governo: Conte a Meloni, 'qual è motivo di tanta allegria? Loro ridono, Italia piange'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha riunito ieri Fratelli d'Italia in un clima di grande euforia. Ha poi pubblicato questo selfie con sorrisi e abbracci. Dopo quasi un anno al governo -0.4% di Pil, sbarchi di migranti raddoppiati, -73mila occupati, nessuna misura per frenare il c...