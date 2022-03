Governo, Conte: basta M5s in difesa, no ad aumento spese militari

Roma, 26 mar. (askanews) – “In questi mesi di governo di emergenza abbiamo difeso le nostre conquiste, ma non basta più rimanere sulla difensiva. Sono disposto a correre il rischio di avere tutti contro se questo servirà a fare gli interessi dell’Italia e dei cittadini. Ma dobbiamo essere uniti e coraggiosi per rialzare la testa e imporre il cambiamento al Paese”. Lo afferma Giuseppe Conte in un video diffuso sui social in vista del voto del 27 e 28 marzo sulla leadership del M5s.

“Se mi accorderete la fiducia piena – aggiunge – sarò il presidente di un Movimento orgoglioso della sua diversità, in prima linea per la giustizia sociale, che dice no a un aumento massiccio delle spese militari, soprattutto in un momento del genere. Ma diremo sì a un investimento shock per la transizione energetica verso le rinnovabili, sì a un impegno dello Stato senza precedenti su una rete di sostegno per famiglie e imprese in crisi, i lavoratori che devono scegliere se fare la spesa o il pieno di carburante”.

“Oggi più che mai all’Italia serve il M5s, la forza della sua comunità. Nessuno sarà lasciato indietro e per questo serve il voto di ciascuno di voi” ha concluso Conte.