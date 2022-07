Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Quando c'è stata la scissione nel Movimento, a vari livelli, si è discusso di un rimpasto, e per noi di avere un nuovo dicastero: siamo stati chiari, perché non ci interessa lavorare per una poltrona in più o un sottosegretario in più.

A noi interessano i temi e le battaglie da portare avanti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in una diretta Facebook.