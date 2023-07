Governo: Conte, ‘dice no a salario minimo ma sì a vitalizi massimi’

Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - “Questo governo non riconosce l’emergenza salari e il caro vita. L’Ocse ci ha attribuito la maglia nera per la perdita d’acquisto dei salari ma per questo governo non esiste un problema che riguarda milioni di cittadini sottopagati. Salario minim...

Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – “Questo governo non riconosce l’emergenza salari e il caro vita. L’Ocse ci ha attribuito la maglia nera per la perdita d’acquisto dei salari ma per questo governo non esiste un problema che riguarda milioni di cittadini sottopagati. Salario minimo no, massimi vitalizi sì”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il ministro Giorgetti al Mef su superbonus.