Governo: Conte, ‘ieri sfregio a istituzioni, per molto meno Meloni chiedeva dimissioni'’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "Le forze di maggioranza, ieri, non hanno avuto il coraggio di stringersi in un abbraccio, in un applauso fragoroso per quanto riguarda il salvataggio della ministra Santanchè: c'è stato qualche timido saluto di circostanza. Ieri si è scritta una pagina vergognosa per le nostre istituzioni perché si è creato un precedente gravissimo che le stesse forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia, quando erano all'opposizione non volevano che si verificasse almeno stando alle parole che pronunciavano allora, agli attacchi, alle richieste di dimissioni rivolte per molto meno nei confronti dei ministri". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti nella sede del partito in merito alla non approvazione della mozione di sfiducia presentata dai pentastellati nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

"Ieri noi abbiamo certificato che un ministro in conflitto d'interessi taciuto, che viene in Senato a dichiarare menzogne, un ministro che viola i principi di etica pubblica a disprezzo di qualsiasi valutazione di opportunità politica, può rimanere al suo posto non per la ragione di Stato, ma solo per solidarietà a vincolo di partito e vincolo di coalizione – ha detto ancora -. Ieri si è consumato uno sfregio alle istituzioni di governo, e noi non lo sottoscriviamo". "Questo sfregio porta il nome della presidente Meloni, che aveva la prima responsabilità di far dimettere Santanchè, ha la firma di Fratelli d'Italia, della Lega di Salvini, di Forza Italia di Tajani e, purtroppo, dispiace dirlo, anche la firma di Calenda e Italia viva che nei giorni precedenti hanno sempre detto che Santanchè doveva dimettersi e ieri hanno disertato: questa è complicità", ha puntato il dito.

"Io invito Fratelli d'Italia, che nella loro storia hanno un pantheon (che non è il mio) rappresentato da Giorgio Almirante, e quindi chiedo a tutti gli elettori, tutti i parlamentari che ieri hanno difeso Santanchè, Giorgio Almirante avrebbe mai permesso una cosa del genere?", ha concluso Conte.