Governo: Conte, 'M5S al lavoro affinché si arrivi a fine legislatura'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Mi auguro fermamente e lavoreremo con il M5S perché la legislatura in corso arrivi alla sua scadenza naturale. L'anomalia è che si concluda prima e che i governi abbiano durata limitata: dobbiamo lavorare per dare stabilità ai governi, per fare questo mi batterò affinché ci sia un clima per fare degli interventi di riforma" che vanno in questa direzione.

Così il leader M5S Giuseppe Conte, al 'Corriere.it'.

"Potremmo intervenire in questo assetto costituzionale per introdurre una sfiducia costruttiva: in questo modo nessuna forza politica, anche del 2%, potrà creare una crisi al buio. Le riforme non sono appannaggio di qualche ristretta maggioranza, ma devono avere un largo confronto. Cercherò nel confronto con gli altri leader di introdurre questo tema", aggiunge rimarcando la necessità di intervenire "sui regolamenti parlamentari" per evitare cambi di casacca.