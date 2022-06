Governo: Conte, 'M5S c’è per difendere italiani non Draghi'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda il sostegno al governo, noi siamo qui per difendere gli interessi degli italiani. Prendiamo atto che io sono attaccato quotidianamente per distruggere il Movimento, ma per quanto riguarda il nostro atteggiamento -leale, costruttivo, corretto- non cambia nemmeno davanti a episodi che reputo così gravi.

Il nostro obiettivo non è sostenere Draghi ma sostenere gli interessi degli italiani". Così Giuseppe Conte, arrivando alla sede del M5S, risponde a chi gli chiede delle parole, riportate da Beppe Grillo, in cui Draghi gli avrebbe chiesto di 'fare fuori' Conte dalla guida del Movimento.