Governo: Conte, 'Meloni 'Lady tax' è ossessionata da me'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Sulla pace bisogna avere più coraggio”. Così Giuseppe Conte all'Huffpost. Il leader M5S domani sarà alla manifestazione indetta dalla Rete per il disarmo, piazza a cui il Pd invece non ha aderito con una delegazione ufficiale. "Non mi permetto però di mettere bocca sui travagli interni di un altro partito, ma che tra noi e il Pd ci siano distanze rispetto al tema dell’invio di armi a oltranza in Ucraina è un fatto noto".

Uniti a Foggia, ma divisi su Gaza e sull’Ucraina? "Il tema è proprio questo: forse uniti si vince, ma il giorno dopo bisogna governare e dare seguito a ciò che si è promesso in campagna elettorale. Altrimenti il rischio è che i cittadini, che ti hanno creduto e votato, poi non vadano più a votare e la piaga dell’astensionismo si allarghi sempre più. E’ per questo che le fusioni a freddo non funzionano da nessuna parte, serve avere una piattaforma comune, con obiettivi ben chiari e risposte condivise. E’ una questione di serietà".

E sul fatto che ieri Giorgia Meloni lo abbia preso di mira alla Camera, Conte osserva: "E’ molto nervosa, è ossessionata da me. Ma io ho portato in Italia 209 miliardi. Lei, invece, è Lady tax. Mette tasse anche nelle culle. Ieri in Parlamento ha perso platealmente il controllo. C’è da capirla, sta collezionando solo fallimenti. Non la invidio: è arrivata a palazzo Chigi incendiaria e si sta scoprendo la più zelante interprete dei dogmi dell’austerità europea. Persino la Fornero si è sentita scavalcata in materia pensionistica. Il risveglio per tutti coloro che l’hanno votata è amarissimo: le facili promesse elettorali hanno lasciato il posto a un cumulo di fallimenti".