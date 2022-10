Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Invitiamo Giorgia Meloni, premier in pectore, a rivedere il suo proponimento di non fare scostamenti di bilancio. L’esperienza insegna che ritardare gli interventi necessari significa intervenire più tardi, con risorse moltiplicare e minore efficacia". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea con gli eletti in corso a Montecitorio.