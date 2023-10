Governo: Conte, 'Meloni veda 'Piovono pietre' di Loach, poveri non sono delinquenti'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Quale film consiglierei a Meloni? 'Piovono pietre' di Ken Loach. Ci sono tante persone che vivono difficoltà economiche ma non vanno trattati da farabutti e delinquenti". Così Giuseppe Conte alla festa del Foglio. A Matteo Salvini invece...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Quale film consiglierei a Meloni? 'Piovono pietre' di Ken Loach. Ci sono tante persone che vivono difficoltà economiche ma non vanno trattati da farabutti e delinquenti". Così Giuseppe Conte alla festa del Foglio. A Matteo Salvini invece, aggiunge rispondendo al 'gioco' proposto dall'intervistatore, "consiglierei di buttar via il libro di quel generale… tenga sul comodino il libero di papa Francesco 'Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace'". Quanto a Elly Schlein, il leader M5S dice che il film lo avrà visto ma e suggerisce comunque di rivedere 'Full metal jacket' visto che il suo Pd non ha ancora tolto 'l'elmetto' che gli mise Enrico Letta.