Roma, 16 lug. (Adnkronos) – "Non tiriamo Draghi per la giacchetta", ma "il M5S c'è se otterrà risposte alle sue richieste. Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un contesto di una maggioranza poco coesa, consentendo a M5S di poter godere di rispetto e della medesima correttezza accordata da M5s alle altre forze poltiiche".

Così il leader del M5S Giuseppe Conte nella diretta su Facebook.