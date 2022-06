Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) – "Per quanto ci riguarda il Governo continuerà ad essere sostenuto in modo leale e corretto, guardando negli occhi gli altri componenti del Governo e il Paese". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo.