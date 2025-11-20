Governo, Conte: obiettivo Meloni distrarre attenzione da economia

Roma, 20 nov. (askanews) – “L’obiettivo di Meloni e di Fratelli d’Italia è distrarre l’attenzione delle persone dalle difficoltà economiche, dal fatto che questo è un governo delle tasse. Tre anni di tasse, di record della pressione fiscale, salari reali che crollano, persone che vedono aumentare le difficoltà, record della povertà e questo governo non fa nulla.

Questo è il vero problema dell’Italia, non hanno neanche nulla da proporre per incentivare le imprese, anche lì c’è un crollo della produzione industriale. Di qui qualsiasi elemento di distrazione di massa torna a loro comodo”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Napoli rispondendo a una domanda di un cronista dopo il ‘caso’ Garofani che sta infiammando il mondo politico.

Rispondendo alla domanda sulla guerra Russia e Ucraina e sulle le ultime parole di Tajani riguardo alla necessità di un ruolo forte dell’Unione europea ha detto: “l’Europa e il governo italiano si stanno dimostrando davvero imbarazzanti. Adesso che è venuta fuori l’indiscrezione di questo negoziato, di questa proposta di un piano di pace tra Russia e americani, l’Europa dice che ci dobbiamo essere anche noi. Ma Tajani lo sa che è il ministro degli Esteri?”. “Chi dovrebbe aprire un canale diplomatico? Cosa ha fatto sin qui? Chi si è autoescluso per una soluzione negoziale? L’Italia e l’Europa, quelli che oggi parlano, da Kallas (Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, ndr) a Tajani, quelli che dovevano lavorare. Perché lasciano a Trump la vetrina e oggi intervengono per dire che ci dobbiamo essere anche noi. Chi glielo ha impedito?”, ha detto Conte sottolineando che “sono concentrati solo su un nuovo invio di armi, di fare una guerra ad oltranza”.