Governo: Crosetto, 'sarà costruito con le migliori energie italiane, no al Cencelli'

Roma, 27 set (Adnkronos) – "Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Il governo Meloni sarà costruito scegliendo le migliori energie italiane".

Lo dice Guido Crosetto al 'Messaggero'.

"Rispetteremo tutti gli impegni e con noi i conti pubblici saranno al sicuro. Di tempo non ce n'e', bisogna partire a testa bassa pensando alla responsabilita' di guidare il Paese. Ad esempio c'e' una legge di bilancio da fare e che va presentata alle Ue entro il 16 ottobre. Se non lo fa l'attuale governo, cosa che mi pare Draghi non sia intenzionato a fare, spetterà al nuovo esecutivo che però arriverà probabilmente tra oltre un mese", spiega Crosetto.