Governo, Dalla Chiesa: Meloni sarà premier che tutti si aspettano

Roma, 25 ott. (askanews) – “È una cosa importante, è molto importante oggi, io ho avuto il Covid e temevo di non esserci ma sentivo di doverci essere. Mi aspetto che Giorgia Meloni mantenga le promesse fatte e con calma, perché non c’è la bacchetta magica e non si possono fare miracoli, mi piace Giorgia Meloni e credo sarà il presidente che tutti si aspettano”.

Così Rita Dalla Chiesa, neodeputata di Fi, prima del discorso di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia.

“Non dobbiamo osteggiarci ma bisogna collaborare, il Paese non vuole più sentire parlare di litigi, vuole rispetto per il voto e per le cose che si aspetta” ha aggiunto.

“Sul fronte dei diritti sono tranquilla, sono una che crede in modo fortissimo nei diritti civili e sarei la prima a mettere degli stop se mi accorgessi di qualcosa, ma mi fido. Reddito di cittadinanza? A chi ha bisogno, per gli altri si vedrà.

Ci sono persone e famiglie che vivono di quello e non glielo possiamo togliere”.