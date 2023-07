Governo: De Cristofaro (Avs), 'Meloni difende l'indifendibile, Santanchè lasci ministero'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Meloni difende l’indifendibile. Il caso Santanchè ogni giorno che passa si arricchisce di un nuovo capitolo. E tutto contro la ministra. Oggi scopriamo che la ministra nell’informativa in Senato della scorsa settimana ha mentito sapendo di mentire...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Meloni difende l’indifendibile. Il caso Santanchè ogni giorno che passa si arricchisce di un nuovo capitolo. E tutto contro la ministra. Oggi scopriamo che la ministra nell’informativa in Senato della scorsa settimana ha mentito sapendo di mentire. Le nuove rivelazioni de 'Il Fatto Quotidiano' dimostrano che Santanché sapeva dell'avviso di garanzia da marzo scorso. Ora basta". Lo afferma in una nota Peppe De Cristofaro, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto del Senato. "Santanchè deve lasciare il ministero del Turismo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prenda atto che la sua classe dirigente non è all’altezza di governare e rappresentare il Paese", conclude De Cristofaro.