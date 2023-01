Governo: De Micheli, 'divisioni non sorprendono, Meloni non apprezza aut...

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "E' evidente che Meloni non apprezza l'autonomia su argomenti sensibili dei ministri, le visioni diverse. Non è una novità. Questa maggioranza numericamente è stabile, politicamente vedremo. Sono partiti che per anni sono stati divisi da...

Non è una novità. Questa maggioranza numericamente è stabile, politicamente vedremo. Sono partiti che per anni sono stati divisi da tutto e si sono messi d'accordo a luglio Le divisioni non sorprendono". Lo ha detto Paola De Micheli a Mezz'ora in più.