Governo: Della Vedova, 'dopo migranti, Meloni prenda atto difficoltà economia'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Meloni ha ammesso che la sua strategia sui migranti non ha avuto successo, come è evidente. L’avevamo su questo messa in guardia da tempo, per altro. Meloni, invece, insiste nella propaganda sui dati economici, anche se a breve dovrà ammettere che le cose non vanno affatto bene come lei ancora sostiene”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“Meloni ha ribadito infatti che l’Italia cresce più dell’Europa. Fosse così saremmo naturalmente tutti contenti. Ma i dati dicono che, purtroppo, dopo il dato positivo del primo trimestre, probabilmente ancora drogato dal super bonus, la crescita italiana si sta riducendo; e se è vero che le previsioni per il 2023 danno ancora il Pil Italiano a +0,9 contro il +0,8 della Ue, per il 2024 le previsioni danno un +0,8, in calo rispetto alle previsioni del Def, contro il +1,3 della media Ue. E la nuova Legge di stabilità farà i conti con la crescita 2024”, conclude Della Vedova.