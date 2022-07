Governo: Della Vedova, 'non si esaurisca esperienza Draghi'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Vogliamo prima di tutto ribadire la nostra ammirazione per come Mario Draghi ha guidato l’Italia in questo anno e mezzo. La sua leadership e la sua autorevolezza sul piano interno ed internazionale sono state preziosissime per l’Italia in questa fase drammatica.

La sua guida ha fatto assumere all’Italia un ruolo importante nel garantire che l’Unione europea reagisse con forza e unità all’aggressione della Russa putiniana all’Ucraina. La totale irresponsabilità del M5S e del suo presidente Conte culminata oggi nel mancato voto di fiducia al Governo, una decisione immotivata e propagandistica, ha portato a questo esito dannoso per l’Italia”. Lo afferma il il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

“Più Europa insieme ad Azione -aggiunge- si batterà in ogni modo per evitare che le politiche positive messe in campo da Draghi lascino il passo a quelle sovraniste e populiste negative per il Paese, ora come non mai. E lavora perché l’esperienza di Draghi non si esaurisca ora”.