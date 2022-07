Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Le parole di Patuanelli sono pesanti. Conte sta con piede dentro e uno fuori dalla maggioranza, tira troppo la corda per ragioni puramente elettoralistiche, senza tenere in alcun conto le urgenze cui Draghi sta facendo fronte e che meritano un sostegno pieno; a partire dalle pressioni in Ue per avere un tetto al prezzo del gas”.

Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.