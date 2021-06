Governo: Di Maio, assegno unico sostiene ripartenza famiglie**

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Per sostenere le famiglie e la natalità servono strumenti concreti come l'assegno unico per i figli, che da luglio sarà realtà. Abbiamo appena concluso il Cdm, dove abbiamo approvato il decreto ponte, da circa tre miliardi di euro, proprio sull'assegno unico.

Una riforma che lascerà il segno, che sostiene la crescita e la ripartenza delle nostre famiglie. Altro risultato ottenuto, continuiamo a lavorare per portare a casa sempre più provvedimenti utili ai cittadini". Lo scrive su Facebook il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio.