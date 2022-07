Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "È chiaro a tutti che se oggi non votano la fiducia aprono la stagione del Papeete bis. Un marchio che non si toglieranno più. E da loro non accettiamo lezioni di coerenza". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro, accusando "chi subì il Papeete 1 di fare adesso il Papeete 2".