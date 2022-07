Governo: diretta fiume radio Leopolda da piazze pro Draghi in tutta Italia

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Oggi diretta fiume di Radio Leopolda a sostegno della petizione “Avanti con Draghi” (già superate le 90mila firme). Collegamenti in simultanea con le piazze di Milano, Roma, Torino, Genova, Trento, Firenze dove Italia Viva si è mobilitata a fianco di chi in queste ore sta organizzando numerose iniziative a sostegno del Draghi Bis e nelle altre città italiane dove i militanti hanno organizzato banchetti e tenuto le sedi aperte per permettere ai cittadini di firmare la petizione.

Si legge in una nota di Iv.