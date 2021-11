Governo: dl anti-frodi super bonus, Draghi chiede 'prezzario' contro rincari

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il dl anti-frodi per limitare gli abusi legati al superbonus edilizio prevederà un 'prezzario' per calmierare i rincari nell'acquisto di materiali. A chiederlo, si apprende da fonti presenti in cabina di regia, lo stesso premier Mario Draghi, che avrebbe sottolineato come il ricorso al superbonus abbia provocato una speculazione sui prezzi legati ai materiali da impiegare, si pensi alle caldaie, ai pannelli, ecc..

E così la riduzione delle emissioni -su cui puntava la misura varata dal secondo governo Conte- ha finito per costare troppo. Da qui l'idea di un prezzario anti-speculazioni, per fronteggiare i rincari. Il decreto, nonostante ci sia ancora da lavorare, dovrebbe arrivare comunque oggi stesso in Consiglio dei ministri o l'obiettivo resta comunque quello di accelerare e approvarlo subito.