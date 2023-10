Governo: domani a Casellati cittadinanza onoraria Cassino

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Domani la città di Cassino conferirà la cittadinanza onoraria al ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati, già presidente del Senato dal 2018 al 2022 e prima donna chiamata a rivestire il ruolo di second...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Domani la città di Cassino conferirà la cittadinanza onoraria al ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati, già presidente del Senato dal 2018 al 2022 e prima donna chiamata a rivestire il ruolo di seconda carica dello Stato nella storia della Repubblica. La motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria risiede nel fatto che la senatrice Elisabetta Casellati, pur essendo di origine veneta, da ragazza per un periodo ha vissuto e studiato a Cassino. Il riconoscimento verrà approvato e ufficializzato nel corso della seduta straordinaria del Consiglio comunale che, a partire dalle ore 10.45, si terrà presso l’Aula consiliare 'Gaetano Di Biasio' del palazzo di città, alla presenza del ministro Casellati e del sindaco Enzo Salera che, dopo aver dato lettura del testo della pergamena, la consegnerà alla neo-cittadina onoraria di Cassino.

Contestualmente alla cerimonia, il Liceo classico “G. Carducci” ha annunciato l’istituzione di un premio intitolato a Elisabetta Casellati sul tema "La Costituzione ieri, oggi e domani", riservato agli studenti delle scuole medie e superiori che comporranno lo scritto migliore sulla Carta costituzionale, sui suoi valori, sul suo futuro. Dopo la proclamazione della cittadinanza onoraria in Consiglio comunale, il ministro Elisabetta Casellati, intorno alle 11.15, si recherà in visita al Liceo classico “G. Carducci” per incontrare i docenti e gli studenti e rispondere alle loro domande sulla Costituzione.