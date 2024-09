Governo: domani Cdm alle 11 su flussi migratori, Psb e violenze in ospedali

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei Ministri è convocato venerdì 27 settembre 2024, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: schema di decreto-legge su 'Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assi...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Il Consiglio dei Ministri è convocato venerdì 27 settembre 2024, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: schema di decreto-legge su 'Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, nonché di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale' (presidenza – interno – giustizia – lavoro e politiche sociali); schema di decreto-legge su 'Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria' (presidenza – giustizia – salute).

Ed ancora: schema di disegno di legge su 'Ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione tra il governo della repubblica italiana e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023' (affari esteri e cooperazione internazionale – interno); schema di disegno di legge in 'Materia di sicurezza delle attività subacquee' (presidenza – protezione civile e politiche del mare); schema di disegno di legge su 'Disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46' (pubblica amministrazione – difesa).

E poi schema di decreto legislativo su 'Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”' – secondo esame preliminare (giustizia); aggiornamento dello schema di piano strutturale di bilancio di medio termine, di cui al capo iv del regolamento (ue) 2024/1263 (economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali.