Governo: domani Cdm alle 16, cabina regia su Pnrr alle 18

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Si terrà domani, a partire dalle 18, la cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno l'"aggiornamento in merito alla procedura di pagamento della terza rata; verifica degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quarta rata; verif...

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Si terrà domani, a partire dalle 18, la cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno l'"aggiornamento in merito alla procedura di pagamento della terza rata; verifica degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quarta rata; verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quinta rata". Poco prima, alle 16, la premier Giorgia Meloni tornerà a riunire il Consiglio dei ministri. Tra i provvedimenti sul tavolo, "misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali".