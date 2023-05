Governo: domani incontro a P.Chigi con vertice Corte Conti**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Incontro domani a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici della Corte dei Conti, mentre sale l'attesa sugli emendamenti del governo al dl PA che potrebbero introdurre una 'stretta' sui poteri dei magistrati contabili, a partire dal controllo sul Pnrr. L'incontro, previsto nel pomeriggio, vedrà al tavolo per l'esecutivo i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari nonché il ministro Raffaele Fitto, 'titolare' della partita del Recovery plan. Non sarà presente, invece, il premier Giorgia Meloni, domani attesa a Chisinau, in Moldavia, per il vertice della Comunità politica europea, e poi al Quirinale, per il ricevimento del 2 giugno.