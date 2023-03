Governo: domani M5S interroga Meloni su emergenza mutui**

Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Sarà l'emergenza mutui il tema su cui domani il M5S interrogherà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del question time alla Camera, con l'aumento delle rate per il mutuo della casa a carico dei cittadini al centro dell'in...

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – Sarà l'emergenza mutui il tema su cui domani il M5S interrogherà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del question time alla Camera, con l'aumento delle rate per il mutuo della casa a carico dei cittadini al centro dell'intervento del Movimento in Aula.