Governo: Draghi, 'autunno complesso, uniti per fronteggiare flessione economia'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Nell'incontro di questa mattina con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell’artigianato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza, per fronteggiare la flessione dell’economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa.

Da parte dei rappresentanti delle categorie presenti è stato espresso apprezzamento al presidente Draghi per il lavoro instancabile e per il prestigioso e appropriato collocamento internazionale dell’Italia in questo delicato momento storico. Draghi ha concluso con l’impegno del Governo a rispondere in modo positivo ai molti punti sollevati dalle associazioni presenti.