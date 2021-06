Governo: Draghi avvia operazione fiducia, venerdì in Cdm terzo pilastro Pnrr

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Ripartire, lasciandosi alle spalle l'annus horribilis segnato da una pandemia che ha mietuto vittime e falcidiato l'economia. Dall'Emilia Romagna, nella sua prima visita in due luoghi simboli dell'eccellenza produttiva del Paese, Mario Draghi avvia l''operazione fiducia': obiettivo iniettare ottimismo in un Paese che fatica a rialzarsi, ma che può essere trainato, nel ritorno alla crescita, dalle risorse del Recovery Fund.

Le sue parole, tutte improntate alla speranza nel futuro, fanno il paio con quelle pronunciate ieri dal numero uno di Bankitalia, Ignazio Visco, con cui la sintonia è piena, totale, assoluta.

“E’ la prima volta che esco da Roma da quando la pandemia si è cominciata ad attenuare, si percepisce sollievo, entusiasmo, una voglia di ricominciare e sprigionare le proprie energie produttive e imprenditoriali, la propria visione del mondo. E’ una cosa che dà conforto – dice Draghi -.

Questa Italia è viva, forte, e ha tanta voglia di ripartire. I mesi della pandemia sono stati molto duri per i lavoratori e per le imprese ma, grazie ai sacrifici degli italiani e alla forte accelerazione della campagna vaccinale, abbiamo davanti una fase nuova. Una fase di ripresa e fiducia, su cui costruire un paese più giusto e più moderno. E liberare le energie che sono rimaste ferme in questi anni”.

Parole di ottimismo, in una prima visita che non sarà certo la sola. Fonti beninformate assicurano che il premier sarà impegnato in tutta una serie di blitz, da qui ai prossimi mesi, su tutto il territorio nazionale.