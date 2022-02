Governo: Draghi, 'cambio metodo? Confronto e rispetto importanti, quello che serve si farà'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Un cambio di metodo? "Bisogna chiedere anche all'altra parte… Noi intensificheremo" il confronto "a partire dai prossimi giorni" e comunque "confrontarsi e rispettarsi è molto importante e su questo non c'è mai stato nessun dubbio nè da parte del governo nè da parte mia.

Tutto quello che è necessario e desiderabile per l'approvazione dei provvedimenti necessari e degli obiettivi del Pnrr per ok, il governo e io stesso lo faremo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.