Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Come ha detto Franco Marini, un grande segretario generale della Cisl, nel suo discorso di insediamento alla Presidenza del Senato, “la forza di una democrazia matura, come la nostra, risiede anche nel saper convergere insieme sulle decisioni e le scelte migliori per il nostro Paese".

Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma.