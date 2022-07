Governo: Draghi, 'crescita continua ma minata da rischi, occorre intervenire'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "La nostra economia rispetto a quelle di altri grandi Paesi dell'Eurozona al momento sta andando meglio delle attese, ma sarei esitante ad estrapolare questo nei prossimi trimestri per i rischi che ci sono e sono davanti ai nostri occhi.

L'inflazione erode il potere di acquisto della famiglie. Dobbiamo intervenire per sostenere l'occupazione e affrontare disuguaglianze che in periodi di alta inflazione si aggravano. Difendere pensione e salari. Di qui nasce l'idea di questo incontro stamattina con i sindacati". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.