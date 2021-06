Governo: Draghi domani a Barcellona, lunedì a Berlino a poi Consiglio Ue il 24 e 25 giugno

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi sarà domani a Barcellona dove alle 12 interverrà al ‘Cercle d’Economia’ in occasione del conferimento del ‘Premio per la costruzione europea’ (Hotel W, Plaça Rosa del Vents). Alle 12.50 è previsto l'Incontro con il Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez (Palacio Albéniz) e alle 15.25 l'intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo (sede del ‘Foment del Treball’).

Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Lunedì 21 giugno, il presidente Draghi sarà a Berlino per l'incontro con la Cancelliera Federale di Germania, Angela Merkel. Martedì 22, a Roma ci sarà la visita della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per mercoledì 23 giugno sono fissate le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo a Bruxelles a cui il premier Draghi parteciperà il 24 e 25 giugno.