Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Questa è un'epoca di traumi come non ne vedevamo da tanto tempo. La pandemia che continua, la transizione, un'epoca di profondi cambiamenti che testa le nostre capacità di reagire. E in tutto questo bisogna avere sempre lo sguardo sui più deboli".

Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera dopo l'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.