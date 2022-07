Governo, Draghi: grazie a chi mi ha sostenuto con lealtà

Milano, 20 lug. (askanews) – “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostentuto l’operato del governo con lealtà, collaborazione, partecipazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua replica al Senato.

“Voglio rispondere alle osservazioni degli onorevoli Casini, Santanchè, Gasparri, Licheri a proposito di alcune parole espresso nel mio intervento in cui sembro quasi mettere in discussione la natura della nostra democrazia, come se avessi detto che non è parlamentare.

E’ una democrazia parlamentare che rispetto e in cui mi riconosco”.