Governo: Draghi, 'ho riproposto patto, siete voi che decidete, niente richieste di pieni poteri'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Rispondo alle "osservazione fatta dai senatori Licheri, Santanché" e altri in cui "sembro quasi mettere in discussione la natura della nostra democrazia, come se avessi detto che non è parlamentare. La democrazia è parlamentare ed è la democrazia che rispetto e riconosco".

Così il premier Mario Draghi, nella replica al Senato sulla fiducia.

"Vorrei rileggere esattamente le cose che ho detto", ha aggiunto il premier tornando sui passaggi che gli erano stati 'contestati'. Da parte di Draghi, "niente richieste di pieni poteri, va bene? – rimarca il presidente del Consiglio senza nascondere il disappunto – volevo rispondere a questo appunto ché è importantissimo".