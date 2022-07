Governo: Draghi in Cdm, 'Italia può essere forte, avanti determinati in settimane che restano'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "L’Italia ha tutto per essere forte, autorevole, credibile nel mondo. Lo avete dimostrato giorno dopo giorno in questi mesi di Governo. Ora dobbiamo mantenere la stessa determinazione nell’attività che potremo svolgere nelle prossime settimane, nei limiti del perimetro che è stato disegnato.

In particolare, dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all’inflazione e al costo dell’energia". Così il premier Mario Draghi, nell'intervento introduttivo nella riunione del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.