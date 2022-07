Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Perché il governo non è entrato nello Ius Soli, nella cannabis, nel ddl Zan? Perché il governo ha deciso di non intervenire -per la sua natura di governo fondato su un'ampia coalizione- su temi di origine parlamentare".

Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato.