Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "La transizione ecologica ha un'importanza esistenziale per noi come individui e per noi come Italia. E' molto importante che per sfide essenziali per l'Italia e il futuro tutti trovino il modo di andare d'accordo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo all'evento 'Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile'.