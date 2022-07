Governo: Draghi, 'Ue è la nostra casa'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "L’Unione Europea è la nostra casa e al suo interno dobbiamo portare avanti sfide ambiziose". Così il premier Mario Draghi in Senato.

"Dobbiamo continuare a batterci per ottenere un tetto al prezzo del gas russo, che beneficerebbe tutti, e per la riforma del mercato elettrico, che può cominciare da quello domestico anche prima di accordi europei.Queste misure sono essenziali per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, per tutelare i livelli di produzione delle imprese.

In Europa si discuterà presto anche della riforma delle regole di bilancio e di difesa comune, del superamento del principio dell’unanimità. In tutti questi campi, l’Italia ha molto da dire – con credibilità, spirito costruttivo, e senza alcuna subalternità".