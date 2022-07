Governo, Draghi: unica via è ricostruire da capo patto di fiducia

Roma, 20 lug. (askanews) – “Il voto di giovedì scorso ha certificato la fine del patto di fiducia che ha tenuto insieme questa maggioranza. Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto chiaro. Non è possibile ignorarlo, equivarrebbe a ignorare il Parlamento, non è possibile contenerlo perché vuol dire che chiunque può ripeterlo, non è possibile minimizzarlo, perché viene dopo mesi di strappi e ultimatum: l’unica strada, se vogliamo ancora stare insieme, è ricostruire da capo questo patto con coraggio, altruismo, credibilità.

A chiederlo sono soprattutto gli italiani”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato sulla crisi, in un passaggio sottolineato dagli applausi dell’Aula.