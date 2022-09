Roma, 16 set (Adnkronos) – Ancora un governo di unità nazionale? "Non ho idea di quello che il voto produrrà, queste valutazioni potranno essere importanti dopo. Per il futuro sono molto fiducioso, sono fiducioso per gli italiani, perchè producano crescita, stiamo meglio i più deboli e le disuguaglianze siano affrontate.

C'è tantissimo da fare, questo governo ha avviato alcune cose, ha affrontato delle emergenze, c'è tantissimo da fare per il prossimo governo". Lo ha detto Mario Draghi.