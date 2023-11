Governo: duello maggioranza-opposizione su informativa su stop treno Lollobrigida

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Chiediamo dal 22 novembre una informativa urgente" sulla fermata straordinaria sul treno del ministro Francesco Lollobrigida. Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata del Pd Ouidad Bakkali, rinnovando la richiesta di avere alla Camera il ministro dei Traspo...

Roma, 28 nov (Adnkronos) – "Chiediamo dal 22 novembre una informativa urgente" sulla fermata straordinaria sul treno del ministro Francesco Lollobrigida. Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata del Pd Ouidad Bakkali, rinnovando la richiesta di avere alla Camera il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Alla richiesta del Pd si è unito anche il gruppo del M5S.

All'esponente del Pd ha subito replicato il capogruppo di FdI Tommaso Foti: "Nella prassi l'informativa, a differenza della comunicazione che prevede la replica del ministro, ha solo la possibilità di avere una spiegazione. Non c'è diritto di replica. Facciamo presente questa anomalia. E poi le informative le decide la capigruppo, che è convocata per domani, chiediamo che le richieste siano poste" in questa sede.

Nel dibattito è intervenuto anche Marco Grimaldi, di Avs: "Sono surreali le parole del capogruppo FdI sul regolamento. E' prassi chiedere informative urgenti al ministro".