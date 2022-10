Governo: Emiliano, 'durerà poco, Pd costruisca proposta per Paese da opposizione'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Dobbiamo costruire una proposta per il Paese, lavorando all'opposizione, formare una proposta che potrebbe essere avanzata anche in tempi brevi perché io penso che il prossimo governo, che è un governo di destra, potrebbe durare poco". Così il governatore della Puglia ed esponente di prima linea del Pd, Michele Emiliano, incalzato dai giornalisti al termine del Cdm a cui ha preso parte per un progetto sull'eolico che riguarda la sua regione.

"Quel che non non deve fare più il Pd, è andare in soccorso dei vincitori, che è quel che è accaduto: lasciarsi sfiancare per aiutare altre forze politiche che ci hanno chiamato a dare una mano", la lettura di Emiliano.