Governo: Fassino, 'esecutivo tecnico bufale per sviare attenzione da fallimenti'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Il 'complotto del governo tecnico' è una bufala con cui la destra cerca di sviare l'attenzione dei cittadini sui fallimenti del governo. Qualsiasi esecutivo – anche tecnico – deve avere la fiducia del Parlamento. E oggi non c'è alcuna maggioranza per un governo tecnico". Lo ha scritto, su X (ex Twitter), Piero Fassino, deputato del Partito Democratico.