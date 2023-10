Governo: Fazzolari, 'clima ottimo anche dal punto di vista umano'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Nel governo il clima è ottimo non solo sul lavoro ma anche dal punto di vista umano. Se questo governo dovesse fallire, sarebbe un fallimento anche umano, vorrebbe dire aver sbagliato l'intero percorso di una vita. Per questo siamo determinati a fare bene e vo...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Nel governo il clima è ottimo non solo sul lavoro ma anche dal punto di vista umano. Se questo governo dovesse fallire, sarebbe un fallimento anche umano, vorrebbe dire aver sbagliato l'intero percorso di una vita. Per questo siamo determinati a fare bene e vogliamo portare a casa grandi cose come l'elezione diretta del premier". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a Quarta Repubblica su Rete4.