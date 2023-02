**Governo: FdI a Mulè, 'rispondiamo di persona non attraverso age...

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Anche Fratelli d'Italia non risponde agli 'anonimi' e se avesse dovuto rispondere a Mulè lo avrebbe fatto di persona e non attraverso le agenzie". È quanto si legge in una nota del direttivo di Fratelli d'italia...