Governo: Ferrante (Fi), 'impegno, efficienza e competenza, sinistre spiazzate alzano polveroni'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Anche in piena estate continua l’impegno del governo a favore di cittadini, imprese, utenti. Ieri il Consiglio dei ministri ha deliberato, tra le altre cose, un prelievo straordinario e temporaneo del 40% sugli extraprofitti delle banche per mitigare l’aumento dei tassi variabili dei mutui e per la riduzione della pressione fiscale per i meno abbienti, l’aumento del 20% delle licenze taxi unito alla possibilità di bandi straordinari per il rilascio di licenze temporanee in occasioni di grandi eventi, misure efficaci contro il caro voli da e per le isole italiane, finanziamenti in favore dei piccoli comuni per la manutenzione di ponti e strade. Sono alcune delle importanti misure adottate e che dimostrano la forte sensibilità sociale di un governo costantemente impegnato a migliorare le condizioni di vita delle classi più disagiate e a rivitalizzare un tessuto economico e produttivo paralizzato da incrostazioni sedimentate negli anni a tutela di 'caste' o gruppi di potere". Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Ciononostante la sinistra – attacca l'esponente degli azzurri -, in tutte le sue varietà, dalla armocromata a quella capalbiese passando per quella sindacale, trova il modo di criticare, alzare polveroni, sbraitare contro questa o quella misura, aizzare la piazza". "La verità è che il governo Meloni, che per le opposizioni, stampa, sindacati e potentati vari, doveva rappresentare l’inizio del fallimento politico, economico e istituzionale del Paese, sta dimostrando all’opinione pubblica, nazionale e internazionale, il suo valore, le sue capacità, la sua serietà e credibilità, la sua volontà riformatrice. Questo governo non è né sarà ricattabile da alcuno, proiettato com’è nel portare a compimento il programma elettorale votato dagli elettori e per la realizzazione del quale ha ricevuto la fiducia delle Camere. Spiace solo per la qualità della nostra democrazia non poter contare su un'opposizione che, anziché riconoscere e sostenere le misure utili al Paese, gioca alla richiesta quotidiana di dimissioni di qualcuno o ad alzare muri rispetto a qualsiasi proposta provenga dal governo. Un’occasione mancata per le sinistre, un’occasione persa per il bene della nostra democrazia", conclude Ferrante.